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УПЛ: Александрия обыграла Зарю в центральном матче тура

16:04, 23 ноября 2019
Футбол
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Александрия и Заря входят в топ-5 команд УПЛ / фото: fco.com.ua

Хозяева могли выйти вперед на 23-й минуте, но Дмитрий Гречишкин не реализовал пенальти.

Открыть счет "Александрии" удалось на 59-й минуте - штрафной у ворот "Зари" завершился точным ударом Евгения Банады.

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После этой победы "Александрия" набрала 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. У "Зари" - 28 очков и вторая позиция.

"Александрия" - "Заря" - 1:0

Голы: Банада, 51

"Александрия": Билык, Пашаев, Дубра, Бухал (Шендрик, 72), Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Безбородько, Третьяков (Задерака, 46).

"Заря": Шевченко, Тымчик (Хомченовский, 64), Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 78), Громов, Кабаев (Русин, 64).

На 23-й минуте Гречишкин не реализовал пенальти (вратарь)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в стартовом матче 15-го тура УПЛ "Шахтер" разгромил "Львов".

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Теги: #Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Александрия#чемпионат Украины