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"За пределами понимания": в FIFPro раскритиковали УАФ за дисквалификацию Тайсона

21:36, 21 ноября 2019
Футбол
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Тайсон был удален за жест трибунам / фото: ФК Шахтер

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала решение Украинской ассоциации футбола дисквалифицировать капитана "Шахтера" Тайсона за реакцию на расизм со стороны болельщиков "Динамо".

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Заявление опубликовала в Twitter пресс-служба организации.

"Мы очень разочарованы решением УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч. Санкции в отношении жертвы расовой дискриминации находятся за пределами понимания. Это играет на руку тем, кто пропагандирует такое отвратительное поведение", - говорится в заявлении.

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо", который прошел в Харькове, арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец. 

КДК УАФ принял решение наказать "Динамо" штрафом в размере 500 тысяч гривен и одним матчем при пустых трибунах. Капитан "Шахтера" получил один матч дисквалификации.

УНИАН ранее сообщал о том, что в следующем туре УПЛ команды выйдут на поле с вымпелами и баннерами против расизма.

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Теги: #футбол#Шахтер#Тайсон#УАФ