"За пределами понимания": в FIFPro раскритиковали УАФ за дисквалификацию Тайсона

Организация прокомментировала решение руководства украинского футбола.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала решение Украинской ассоциации футбола дисквалифицировать капитана "Шахтера" Тайсона за реакцию на расизм со стороны болельщиков "Динамо".

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Заявление опубликовала в Twitter пресс-служба организации.

"Мы очень разочарованы решением УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч. Санкции в отношении жертвы расовой дискриминации находятся за пределами понимания. Это играет на руку тем, кто пропагандирует такое отвратительное поведение", - говорится в заявлении.

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо", который прошел в Харькове, арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

КДК УАФ принял решение наказать "Динамо" штрафом в размере 500 тысяч гривен и одним матчем при пустых трибунах. Капитан "Шахтера" получил один матч дисквалификации.

УНИАН ранее сообщал о том, что в следующем туре УПЛ команды выйдут на поле с вымпелами и баннерами против расизма.