Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 18 ноября

Италия забила девять голов Армении, Испания разгромила румынов, а Швейцария и Дания оформили путевки в финальную часть.

18 ноября состоялись заключительные матчи отбора на Евро-2020 в группах D, F и J. По итогам игрового дня еще две сборные завоевали путевки в финальную часть - Швейцария и Дания. Результаты матчей Читайте такжеЕще две сборные пробились в финальную часть Евро-2020 Группа D Ирландия - Дания - 1:1 Гибралтар - Швейцария 1:6 Итоговое положение команд: Швейцария - 17 очков, Дания - 16, Ирландия - 13, Грузия - 8, Гибралтар - 0 Группа F Испания - Румыния - 5:0 Швеция - Фарерские острова - 3:0 Мальта - Норвегия - 1:2 Итоговое положение команд: Испания - 26 очков, Швеция - 21, Норвегия - 17, Румыния - 14, Фарерские острова - 3, Мальта - 3 Группа J Лихтенштейн - Босния и Герцеговина - 0:3 Греция - Финляндия - 2:1 Италия - Армения - 9:1 Итоговое положение команд: Италия - 30 очков, Финляндия - 18, Греция - 14, Босния и Герцеговина - 13, Армения - 10, Лихтенштейн - 2 УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020 17 ноября.

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