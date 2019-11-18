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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 18 ноября

23:59, 18 ноября 2019
Футбол
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Италия - Армения / REUTERS

По итогам игрового дня еще две сборные завоевали путевки в финальную часть - Швейцария и Дания.

Результаты матчей

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Группа D

Ирландия - Дания - 1:1

Гибралтар - Швейцария 1:6

Итоговое положение команд: Швейцария - 17 очков, Дания - 16, Ирландия - 13, Грузия - 8, Гибралтар - 0

Группа F

Испания - Румыния - 5:0

Швеция - Фарерские острова - 3:0

Мальта - Норвегия - 1:2

Итоговое положение команд: Испания - 26 очков, Швеция - 21, Норвегия - 17, Румыния - 14, Фарерские острова - 3, Мальта - 3

Группа J

Лихтенштейн - Босния и Герцеговина - 0:3

Греция - Финляндия - 2:1

Италия - Армения - 9:1

Итоговое положение команд: Италия - 30 очков, Финляндия - 18, Греция - 14, Босния и Герцеговина - 13, Армения - 10, Лихтенштейн - 2

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020 17 ноября.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020