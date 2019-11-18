Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 18 ноября
18 ноября состоялись заключительные матчи отбора на Евро-2020 в группах D, F и J.
По итогам игрового дня еще две сборные завоевали путевки в финальную часть - Швейцария и Дания.
Результаты матчей
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Группа D
Ирландия - Дания - 1:1
Гибралтар - Швейцария 1:6
Итоговое положение команд: Швейцария - 17 очков, Дания - 16, Ирландия - 13, Грузия - 8, Гибралтар - 0
Группа F
Испания - Румыния - 5:0
Швеция - Фарерские острова - 3:0
Мальта - Норвегия - 1:2
Итоговое положение команд: Испания - 26 очков, Швеция - 21, Норвегия - 17, Румыния - 14, Фарерские острова - 3, Мальта - 3
Группа J
Лихтенштейн - Босния и Герцеговина - 0:3
Греция - Финляндия - 2:1
Италия - Армения - 9:1
Итоговое положение команд: Италия - 30 очков, Финляндия - 18, Греция - 14, Босния и Герцеговина - 13, Армения - 10, Лихтенштейн - 2
УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020 17 ноября.