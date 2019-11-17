Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 17 ноября
17 ноября состоялось семь матчей заключительного тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020. Поединки были сыграны в трех группах.
Результаты матчей
Группа А
Косово - Англия - 0:4
Болгария - Чехия - 1:0
Итоговое положение команд: Англия - 21 очко, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3
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Группа В
Сербия - Украина - 2:2
Люксембург - Португалия - 0:2
Итоговое положение команд: Украина - 20 очков, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1
Группа Н
Молдова - Исландия - 1:2
Андорра - Турция - 0:2
Албания - Франция - 0:2
Итоговое положение команд: Франция - 25 очков, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3
УНИАН ранее также опубликовал расписание всех матчей заключительного тура квалификации Евро-2020.