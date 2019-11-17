Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 17 ноября

Украина сыграла вничью с Сербией, Англия разгромила Косово, а Франция победила в Албании.

17 ноября состоялось семь матчей заключительного тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020. Поединки были сыграны в трех группах. Результаты матчей Группа А Косово - Англия - 0:4 Болгария - Чехия - 1:0 Итоговое положение команд: Англия - 21 очко, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3 Читайте такжеГол на последних секундах спас Украину от поражения в заключительном матче отбора на Евро-2020 Группа В Сербия - Украина - 2:2 Люксембург - Португалия - 0:2 Итоговое положение команд: Украина - 20 очков, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1 Группа Н Молдова - Исландия - 1:2 Андорра - Турция - 0:2 Албания - Франция - 0:2 Итоговое положение команд: Франция - 25 очков, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3 УНИАН ранее также опубликовал расписание всех матчей заключительного тура квалификации Евро-2020.

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