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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 17 ноября

23:46, 17 ноября 2019
Футбол
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Косово - Англия / REUTERS

Результаты матчей

Группа А

Косово - Англия - 0:4

Болгария - Чехия - 1:0

Итоговое положение команд: Англия - 21 очко, Чехия - 15, Косово - 11, Болгария - 6, Черногория - 3

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Группа В

Сербия - Украина - 2:2

Люксембург - Португалия - 0:2

Итоговое положение команд: Украина - 20 очков, Португалия - 17, Сербия - 14, Люксембург - 4, Литва - 1

Группа Н

Молдова - Исландия - 1:2 

Андорра - Турция - 0:2

Албания - Франция - 0:2

Итоговое положение команд: Франция - 25 очков, Турция - 23, Исландия - 19, Албания - 13, Андорра - 4, Молдова - 3

УНИАН ранее также опубликовал расписание всех матчей заключительного тура квалификации Евро-2020.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020