Клуб УПЛ может сменить название в межсезонье

"Днепр-1" могут ждать перемены в обозримом будущем.

"Днепр-1" в межсезонье может сменить название и в целом изменить вид собственного бренда.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

По данным издания, клуб будет называться "Днепр", но с приставкой "СК", чтобы у УЕФА не было претензий, так как на ФК "Днепр" записаны многомиллионные долги.

Также у "Днепра-1" может появиться новый логотип, но это вряд ли будет эмблема "Днепра".

Ранее бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский заявлял, что "Днепр-1" может уже в следующем сезоне побороться за высокие места в Премьер-лиге.

"Днепр" из-за финансовых проблем покинул УПЛ по итогам сезона-2016/17, а затем решением ФИФА был понижен до Второй лиги. Клуб потерял профессиональный стстус уже после сезона-2017/18.

"Днепр-1" в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" объявила о назначении нового главного тренера.