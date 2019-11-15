Молодежная сборная Украины потерпела третье поражение в отборе на Евро-2021

Подопечные Руслана Ротаня имеют все меньше шансов на выход из группы.

Молодежная сборная Украины (U-21) провела свой четвертый матч в рамках квалификации на чемпионат Европы-2021.

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Во Львове подопечные Руслана Ротаня уступили сборной Румынии - 2:3.

К середине первого тайма датчане забили два гола, а на 60-й минуте счет стал 0:3. С 72-й минуты гости играли в меньшинстве и пропустили два мяча от Русина и Цитаишвили, однако спасти игру не удалось.

Украина U-21 - Дания U-21 - 2:3

Голы: Русин, 63, Цитаишвили, 73 - Сков Ольсен, 5, 24, Билык, 59 (автогол)

Украина: Билык, Конопля (Супряга, 79), Попов, Бондарь, Корниенко, Шапаренко (Булеца, 75), Алибеков (Чех, 46), Стецьков (Топалов, 66), Леднев (Цитаишвили, 65), Русин, Вантух

Удаление: М. Соренсен, 72.

На 73-й минуте Шапаренко не реализовал пенальти.

Для украинской сборной это поражение стало третьим в четырех матчах отбора при одной победе. В таблице группы Н Украина занимает четвертое место из шести команд. На Евро-2021 выйдут победители групп и 6 лучших вторых команд.

Следующий поединок украинцы проведут на выезде против Мальты 27 марта.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче молодежная сборная Украины уступила Румынии.