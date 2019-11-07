Это проблема Динамо: дортмундская Боруссия не будет выплачивать платеж солидарности по трансферу Ярмоленко

В немецком клубе подчеркнули, что за все платежи отвечает киевское "Динамо".

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность" в Чернигове не получит платеж солидарности из бюджета дортмундской "Боруссии".

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Об этом сообщает Sport.de.

В немецком клубе заявили, что за транш в размере 301 578,95 евро для "Юности" отвечает киевское "Динамо".

Руководство дортмундцев подчеркнуло, что в трансферном соглашении с "Динамо" было указано, кто совершает платежи солидарности после перехода игрока. "Боруссия" ожидает, что киевляне решат этот вопрос до 16 ноября, чтобы избежать дальнейших разбирательств с ФИФА.

Трансфер Андрея Ярмоленко в Дортмунд состоялся еще в 2017 году, а немецкий клуб заплатил киевлянам 25 миллионов евро за переход игрока.

Платеж солидарности - процент, который получает от сделки по игроку школа или академия, воспитанником которой является этот футболист. Напомним, в прошлом году Ярмоленко был продан "Боруссией" в "Вест Хэм".

УНИАН ранее сообщал о том, что Ярмоленко отдал первый голевой пас в сезоне за "Вест Хэм".