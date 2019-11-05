Лига чемпионов: расписание матчей 5 ноября, где смотреть

В Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа ЛЧ.

5 ноября в Европе состоятся восемь матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

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В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа F. "Барселона" - "Славия". Трансляция - "Футбол 1"

19.55. Группа G. "Зенит" - "РБ Лейпциг". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа E. "Ливерпуль" - "Генк"

22.00. Группа E. "Наполи" - "Зальцбург"

22.00. Группа F. "Боруссия" Дортмунд - "Интер". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа G. "Лион" - "Бенфика"

22.00. Группа H. "Челси" - "Аякс"

22.00. Группа H. "Валенсия" - "Лилль"

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей третьего тура группового этапа ЛЧ.