Лига чемпионов: Барселона дожала чехов, Ливерпуль не заметил бельгийцев и другие результаты 23 октября

Завершились поединки третьего тура ЛЧ в группах E, F, G, H.

23 октября прошли матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в четырех группах.

В рамках игрового дня не случилось неожиданностей, но некоторым фаворитам победы давались с трудом. Результативная игра получилась в Австрии, где "Наполи" все-таки дожал "Зальцбург". "Барселона" разобралась с неуступчивыми чехами только благодаря автоголу. Разгром состоялся в игре "Ливерпуля", который встречался с "Генком" в Бельгии.

Стоит отметить, что в составе "Барселоны" голом отметился Лионель Месси, который стал первым в истории футболистом, забивавшим в 15 розыгрышах ЛЧ подряд.

Результаты матчей

Группа E

"Зальцбург" - "Наполи" - 2:3

Голы: Холанд, 40 (с пенальти), 72 - Мертенс, 17, 64, Инсинье, 73

"Генк" - "Ливерпуль" - 1:4

Голы: Оди, 88 - Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87

Положение команд: "Наполи" - 7 очков, "Ливерпуль", - 6, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1

Группа F

"Интер" - "Боруссия" Д - 2:0

Гол: Мартинес, 22, Кандрева, 89

"Славия" - "Барселона" - 1:2

Голы: Борил, 50 - Месси, 3, Олайинка, 57 (с пенальти)

Положение команд: "Барселона" - 7 очков, "Боруссия" Д - 4, "Интер" - 4, "Славия" - 1

Группа G

"РБ Лейпциг" - "Зенит" - 2:1

Голы: Лаймер, 49, Забитцер, 59 - Ракицкий, 25

"Бенфика" - "Лион" - 2:1

Голы: Силва, 4, Пицци, 86 - Депай, 70

Положение команд: "Лейпциг" - 6 очков, "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "Бенфика" - 3

Группа H

"Аякс" - "Челси" - 0:1

Гол: Батшуайи, 86

"Лилль" - "Валенсия" - 1:1

Гол: Иконе, 90+5 - Черышев, 63

Положение команд: "Аякс" - 6 очков, "Челси" - 6, "Валенсия" - 4, "Лилль" - 1

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо".