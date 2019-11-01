Экс-тренер Зари Вернидуб близок к назначению в новом клубе - СМИ

Украинский специалист продолжит карьеру в Беларуси.

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб в ближайшее время возглавит солигорский "Шахтер".

По информации сайта Sport Arena, Вернидуб уже в понедельник будет объявлен в качестве главного тренера команды. Детали соглашения, которое подпишет украинский тренер, пока неизвестны.

Читайте такжеИзвестный украинский тренер покинул пост наставника сборной Молдовы по футболу

На этом посту Вернидуб сменит россиянина Сергея Ташуева, с которым руководство "Шахтера" не стало продлевать контракт.

Сам Вернидуб в комментарии сайту Tribuna.com не подтвердил, но и не стал опровергать информацию о назначении в "Шахтер":

"Когда это случится - я вам первым скажу. Но впервые слышу, что прям в понедельник должен возглавить. Основания для таких слухов есть? В жизни все может случиться. Если есть о чем говорить – я говорю. Если нет или еще не совсем есть - говорю, что не знаю".

Напомним, Вернидуб покинул "Зарю", которую впервые в истории клуба привел к бронзовым медалям УПЛ, после окончания прошлого сезона.

Солигорский "Шахтер" в текущем чемпионате Беларуси после 26 туров занимает третье место, отставая от лидера на 12 очков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что аутсайдер украинской Премьер-лиги уволил главного тренера.