Драма в Бельгии: украинцы Яремчук и Пластун принесли Генту ничью

Украинцы помогли своей команде избежать поражения.

В 13-м туре чемпионата Бельгии "Гент" на выезде встречался с "Андерлехтом", а гости сумели избежать поражения благодаря голам украинцев Романа Яремчука и Игоря Пластуна.

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Матч завершился вничью - 3:3.

"Андерлехт" вел в счете 3:0 до самой концовки поединка. На 84-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Исполнил наказание Яремчук - форвард сборной Украины не реализовал 11-метровый, но удачно сыграл на добивании.

Уже на четвертой компенсированной минуте результативным ударом отметился защитник Игорь Пластун - украинец принес "Генту" ничью.

Яремчук забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 18 матчах за бельгийский клуб во всех турнирах. В активе Пластуна 20 матчей и 3 гола.

После 12 туров "Гент" набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский нападающий Зозуля признан лучшим игроком "Альбасете" в октябре.