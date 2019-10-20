Украинский форвард Зозуля принес победу своей команде в Испании
16:34, 20 октября 2019Футбол
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Нападающий стал автором единственного гола в матче.
Роман Зозуля стал автором победного гола / фото: twitter.com/AlbaceteBPSAD
Украинский форвард Роман Зозуля принес "Альбасете" выездную победу в матче 12-го тура испанской Сегунды (второго по силе испанского дивизиона) против "Фуэнлабрады".
На 59-й минуте Зозуля стал автором единственного гола в матче.
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В текущем сезоне на счету Зозули два гола и одна результативная передача в одиннадцати матчах Сегунды.
"Альбасете" с 19 набранными очками после 12 туров занимает четвертое место в таблице Сегунды.
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