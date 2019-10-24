Сборная Украины приблизилась к топ-20 рейтинга ФИФА
Сборная Украины улучшила позицию в обновленной версии рейтинга ФИФА.
Рейтинг был опубликован 24 октября на официальном сайте ФИФА.
Команда Андрея Шевченко поднялась на три строчки и теперь занимает 22-е место. Для попадания в топ-20 в будущем украинцам надо будет обойти Польшу и Сенегал.
Лучшей сборной мира по версии ФИФА остается Бельгия, а в топ-3 входят Франция и Бразилия.
Топ-10 рейтинга ФИФА
1 (-). Бельгия - 1755 очка
2 (-). Франция - 1726
3 (-). Бразилия - 1715
4 (-). Англия - 1651
5 (6). Уругвай - 1642
6 (5). Португалия - 1632
7 (8). Хорватия - 1631
8 (7). Испания - 1625
9 (10). Аргентина - 1617
10 (9). Колумбия - 1625
...
22 (25). Украина - 1536
В октябре сборная Украины обыграла Литву (2:0) и Португалию (2:1), оформив досрочный выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.
УНИАН ранее сообщал, что матч Украина - Португалия стал одним из самых посещаемых в квалификации Евро-2020.