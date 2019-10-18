Матч Украина - Португалия стал одним из самых посещаемых в квалификации Евро-2020

Поединок в Киеве занял шестое место по данному показателю.

Матч сборной Украины против Португалии 14 октября в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 стал одним из самых посещаемых за весь квалификационный турнир.

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Игра прошла на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершилась победой команды Андрея Шевченко со счетом 2:1. Этот успех позволил украинцам досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

Матч на "Олимпийском" посетили 65 883 зрителей, что стало шестым показателем за весь отбор.

1. Англия - Болгария 4:0 - 82605 зрителей

2. Англия - Чехия 5:0 - 82575 зрителей

3. Франция - Албания 4:1 - 77655 зрителей

4. Испания - Швеция 3:0 - 72205 зрителей

5. Франция - Турция 1:1 - 72145 зрителей

6. Украина - Португалия 2:1 - 65883 зрителя

УНИАН ранее сообщал о том, что Пятов догнал Шовковского по количеству матчей за сборную Украины.