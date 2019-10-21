Защитник Динамо признан лучшим игроком 11-го тура УПЛ (фото)

Виталий Миколенко принес киевлянам сложную победу.

Экспертный совет УПЛ признал защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко лучшим игроком по итогам 11-го тура чемпионата.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В поединке против "Александрии" Миколенко стал автором гола, когда замкнул передачу с фланга головой. Этот забитый мяч оказался единственным в игре и принес динамовцам победу.

По итогам голосования экспертов защитник на один голос опередил капитана "Шахтера" Тайсона.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Леонид Буряк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Виктор Грачев, Олег Венглинский, Игорь Шуховцев и Йожеф Сабо.

Лучшим тренером тура стал наставник "Зари" Виктор Скрипник - его команда сумела победить "Десну" (2:1).

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 11-го тура УПЛ.