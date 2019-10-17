Пятов догнал Шовковского по количеству матчей за сборную Украины

Для того, чтобы стать абсолютным рекордсменом среди вратарей, голкиперу "Шахтера" осталось провести один матч.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов сравнялся с экс-вратарем "Динамо" Александром Шовковским по количеству матчей в составе сборной Украины.

Об этом сообщает zbirna.com.

Матч против сборной Португалии стал для Пятова 92-м в футболке сборной Украины. По этому показателю он делит с Шовковским 5-6 места в рейтинге футболистов, которые провели наибольшее количество матчей за сборную Украины.На четвертом месте - Олег Гусев, на счету которого 98 матчей.

Читайте такжеПолузащитник сборной Украины вошел в сборную недели отбора на Евро-2020

Если брать только вратарей-гвардейцев сборной Украины, то Пятов и Шовковский лидируют в рейтинге с большим отрывом. На третьем месте - Олег Суслов, у которого 12 матчей.

Отметим, что в сборной Украины Пятов пропускает в среднем 0,74 гола за матч, тогда как Шовковский пропускал 0,83. При этом у экс-динамовца больше матчей "на ноль" - 46 проти 45.

Как сообщал УНИАН, Пятов был признан лучшим игроком матча Украина - Португалия.