Пятов стал лучшим игроком матча Украина - Португалия

Голкипер опередил Криштиану Роналду.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов стал лучшим игроком поединка квалификации Евро-2020 против Португалии (2:1).

Об этом свидетельствуют данные портала InStat.

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Футболист "Шахтера" набрал 380 очков. На втором месте оказался капитан сборной Португалии Криштиану Роналду (337). В тройку лучших у сборной Украины вошли Андрей Ярмоленко (310) и Руслан Малиновский (307).

Пятов в минувшем матче пропустил один гол с пенальти, а всего в створ его ворот соперник нанес десять ударов.

Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы. Заключительный матч квалификации команда проведет 17 ноября против Сербии на выезде, но турнирного значения он иметь уже не будет.

УНИАН ранее сообщал, что нападающий сборной Украины призвал команду не расслабляться после выхода на Евро-2020.