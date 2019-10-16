Полузащитник сборной Украины вошел в сборную недели отбора на Евро-2020

Руслан Малиновский помог украинской сборной одержать две победы в двух матчах.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вошел в символическую сборную игровой недели квалификации Евро-2020.

Об этом сообщает официальный аккаунт Евро-2020 в Twitter.

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Малиновский помог сборной Украины одержать две победы в двух матчах и досрочно выйти на Евро-2020. В игре с Литвой (2:0) хавбек оформил дубль, а также он провел на поле весь матч в противостоянии с Португалией (2:1).

В символическую сборную также вошли вратарь Мерт Гюнок (Турция), защитники Мерих Демирал (Турция), Андрей Семенов (Россия) и Рогви Бальдвинссон (Фарерские острова), хавбеки Эран Захави (Израиль), Денис Черышев (Россия) и Джон Макгинн (Шотландия), форварды Роберт Левандовски (Польша), Гарри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА отметил финт Андрея Ярмоленко в матче против Португалии.