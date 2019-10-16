УЕФА отметил финт Ярмоленко в матче с Португалией (видео)

Полузащитник сборной Украины отметился ярким действием.

УЕФА отметил гениальное решение полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче квалификации Евро-2020 против сборной Португалии.

Видео яркого эпизода матча с участием Ярмоленко было опубликовано в официальном аккаунте УЕФА в Twitter.

Своим ложным замахом украинец дезориентировал двух игроков португальской сборной, пропустив мяч на правый фланг на Александра Караваева.

Напомним, сборная Украины обыграла сборную Португалию со счетом 2:1 и вышла на Евро-2020. Ярмоленко в этом матче отличился голом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучшим игроком матча Украина - Португалия был признан Андрей Пятов.