Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 11 октября
10 октября прошли матчи квалификации на чемпионат Европы-2020 в группах А, В и Н.
Результаты матчей
Группа А
Черногория - Болгария - 0:0
Чехия - Англия - 2:1
Положение команд: Англия - 12 очков (5 матчей), Чехия - 12 (6), Косово - 8 (5), Черногория - 3 (6), Болгария - 3 (6)
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Группа В
Украина - Литва - 2:0
Португалия - Люксембург - 3:0
Положение команд: Украина - 16 очков (6 матчей), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6)
Группа Н
Турция - Албания - 1:0
Исландия - Франция - 0:1
Андорра - Молдова - 1:0
Положение команд: Турция - 18 очков (7 матчей), Франция - 18 (7), Исландия - 12 (7), Албания - 9 (7), Андорра - 3 (7), Молдова - 3 (7)
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 10 октября.