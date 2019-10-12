Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 11 октября

Англия проиграла Чехии, Португалия разгромила Люксембург, а Франция в гостях одолела Исландию.

10 октября прошли матчи квалификации на чемпионат Европы-2020 в группах А, В и Н.

Результаты матчей

Группа А

Черногория - Болгария - 0:0

Чехия - Англия - 2:1

Положение команд: Англия - 12 очков (5 матчей), Чехия - 12 (6), Косово - 8 (5), Черногория - 3 (6), Болгария - 3 (6)

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Группа В

Украина - Литва - 2:0

Португалия - Люксембург - 3:0

Положение команд: Украина - 16 очков (6 матчей), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6)

Группа Н

Турция - Албания - 1:0

Исландия - Франция - 0:1

Андорра - Молдова - 1:0

Положение команд: Турция - 18 очков (7 матчей), Франция - 18 (7), Исландия - 12 (7), Албания - 9 (7), Андорра - 3 (7), Молдова - 3 (7)

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 10 октября.