"Судья - п***рас": президент клуба Первой лиги может получить пожизненную дисквалификацию

Владелец "Руха" Григорий Козловский слишком эмоционально оценил работу арбитра.

Президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский может получить пожизненную дисквалификацию за критику судейства матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя" (0:1).

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Об этом сообщил портал Sport Arena.

По информации источника, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ собирает данные по этому делу и вскоре вынесет решение. Козловский может получить крупный штраф и пожизненную дисквалификацию.

Руководитель клуба оскорбил главного арбитра матча Дмитрия Кривушкина, который на 77-й минуте удалил с поля футболиста "Руха".

"Все болельщики сегодня кричали, что судья - п***рас. Мне как президенту сложно не согласиться, реально - п***рас", - заявил Козловский.

В прошлом у президента "Руха" уже было два отстранения - на полгода и два года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Мариуполя" пожаловался на судейство после матча с "Динамо".