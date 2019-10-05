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УПЛ: Ворскла избежала поражения в матче с Мариуполем

16:13, 05 октября 2019
Футбол
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Ворскла - Мариуполь - 1:1 / фото: ФК Ворскла

Мариупольцы были впереди с 57-й минуты, но в компенсированное время хозяевам удалось избежать поражения.

"Ворскла" после этого матча набрала 8 очков и занимает десятое место в таблице УПЛ. У "Мариуполя" - 10 очков и восьмая строчка.

"Ворскла" - "Мариуполь" - 1:1

Голы: Васин, 90+3 - Чоботенко, 57

"Ворскла": Ткаченко, Мартыненко, Баенко, Чеснаков, Сапай (Якубу, 68), Пердута, Габелок, Луизао, Петрович (Стрижак, 46), Артур (Васин, 73), Коломоец.

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Яворский (Дава, 81), Быков, Корниенко, Чоботенко, Федорчук (Чех, 69), Чурко, Танковский, Мишнев, Вакула.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 10-го тура УПЛ.

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Теги: #УПЛ#ФК Мариуполь#Ворскла