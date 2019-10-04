Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 10-го тура

"Шахтер" и "Динамо" проведут поединки на выезде.

С 5 по 6 октября пройдут матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 5 октября 14.00. "Ворскла" - "Мариуполь" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Десна" - "Олимпик" Трансляция: "2+2" 19.30. "Львов" - "Заря" Трансляция: "Футбол 2" 6 октября 14.00. "Днепр-1" - "Шахтер" Трансляция: "2+2" 17.00. "Колос" - "Динамо" Трансляция: "Футбол 1" 19.30. "Александрия" - "Карпаты" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 9-го тура УПЛ.

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