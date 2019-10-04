Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 10-го тура
11:02, 04 октября 2019Футбол
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"Шахтер" и "Динамо" проведут поединки на выезде.
Шахтер встретится с Днепром-1 / фото: ФК Шахтер
С 5 по 6 октября пройдут матчи 10-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
5 октября
14.00. "Ворскла" - "Мариуполь"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Десна" - "Олимпик"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Львов" - "Заря"
Трансляция: "Футбол 2"
6 октября
14.00. "Днепр-1" - "Шахтер"
Трансляция: "2+2"
17.00. "Колос" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
19.30. "Александрия" - "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 9-го тура УПЛ.
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