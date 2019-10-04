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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 10-го тура

11:02, 04 октября 2019
Футбол
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Расписание трансляций

5 октября

14.00. "Ворскла" - "Мариуполь"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Десна" - "Олимпик"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Львов" - "Заря" 

Трансляция: "Футбол 2"

6 октября

14.00. "Днепр-1" - "Шахтер" 

Трансляция: "2+2"

17.00. "Колос" - "Динамо" 

Трансляция: "Футбол 1"

19.30. "Александрия" - "Карпаты" 

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 9-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ