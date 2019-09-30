Лунин настроен покинуть Вальядолид, Реал ищет другие варианты - СМИ
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин настроен покинуть "Вальядолид", так как его не устраивает роль запасного футболиста.
Об этом сообщило издание Don Balon.
Читайте также"Придется ждать шанса": в испанском клубе не видят Лунина в основном составе
Наставник команды Серхио Гонсалес ранее заявил, что основным вратарем в текущем сезоне будет Жорди Масип.
Украинец после своего перехода из "Реала" на правах аренды пока так и не дебютировал за "Вальядолид". Если ситуация не изменится, то вратарь хочет, чтобы его отпустили обратно в мадридский суперклуб.
В таком случае Лунин станет третьим вратарем команды Зинедина Зидана или может отправиться в Сегунду - второй по силе дивизион чемпионата Испании.
Президент "Реала" Флорентино Перес, в свою очередь, уже пытается найти выход из ситуации. Руководитель стремится отправить Лунина в команду, где у него будет постоянная игровая практика и возможность учить испанский язык.
УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший вратарь "Реала" оценил перспективы Лунина.