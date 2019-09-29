Динамо - Днепр-1: видеообзор матча УПЛ
18:53, 29 сентября 2019Футбол
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Динамо принимало Днепр-1 в рамках девятого тура чемпионата Украины.
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев
В рамках девятого тура чемпионата Украины на "Олимпийском" встречались "Динамо" и "Днепр-1".
Киевляне одержали победу со счетом 2:0. На 30-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 80-й Виктор Цыганков реализовал пенальти.
Видеообзор матча
Динамо - Днепр-1 - 2:0. Обзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" в девятом туре УПЛ уступили "Колосу".
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