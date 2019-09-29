Динамо - Днепр-1: видеообзор матча УПЛ

Динамо принимало Днепр-1 в рамках девятого тура чемпионата Украины.

В рамках девятого тура чемпионата Украины на "Олимпийском" встречались "Динамо" и "Днепр-1".

Киевляне одержали победу со счетом 2:0. На 30-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 80-й Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" в девятом туре УПЛ уступили "Колосу".