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Динамо - Днепр-1: видеообзор матча УПЛ

18:53, 29 сентября 2019
Футбол
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Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев

Киевляне одержали победу со счетом 2:0. На 30-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 80-й Виктор Цыганков реализовал пенальти.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" в девятом туре УПЛ уступили "Колосу".

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Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#Днепр-1