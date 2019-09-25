Рекордсмен чемпионата Литвы по футболу найден мертвым

Экс-форварду Артурасу Римкявичюсу было 36 лет.

Бывший нападающий сборной Литвы по футболу Артурас Римкявичюс был найден мертвым в ночь с понедельника на вторник.

Об этом сообщает lrt.lt. Официальный сайт УЕФА уже выразил свои соболезнования в связи со смертью футболиста.

По неофициальным данным, 36-летний Римкявичюс покончил жизнь самоубийством. У бывшего футболиста остались жена и две дочери.

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Римкявичюсу принадлежит рекорд по количеству голов в чемпионате Литвы за один сезон (35 голов в сезоне 2012 года, когда он выступал за "Шяуляй"). В целом в литовском первенстве форвард забил 117 голов в 205 играх.

В составе сборной Литвы Римкявичюс забил три гола в семи матчах.

Профессиональную карьеру он завершил в 2016 году, после чего работал детским тренером.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-игрок НБА был застрелен возле собственного дома.