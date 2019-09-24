Экс-игрок НБА был застрелен у собственного дома

Андре Эмметт был смертельно ранен, когда пытался убежать от преступников.

В Далласе был убит бывший игрок двух клубов НБА Андре Эмметт. Ему было 37 лет.

"Бывший игрок НБА Андре Эмметт, который провел два сезона в лиге в составе "Мемфиса" и "Нью-Джерси", сегодня утром был убит в Далласе. Недавно он стал отцом", - сообщил в Twitter обозреватель НБА Шэмс Чарания.

Читайте такжеФранцузский гонщик погиб в результате аварии в Формуле-2 (видео)

Как сообщает The Sun, полиция подтвердила, что Эмметт был застрелен двумя мужчинами возле собственного дома.

Около 02:30 ночи баскетболист сидел в машине возле своего дома, когда к нему подошли неизвестные. Преступники достали оружие, после чего между ними и Эмметом возник конфликт. Баскетболист был смертельно ранен, когда попытался убежать. Его обнаружил случайный прохожий, который вызвал 911. Эмметта госпитализировали но он скончался в больнице.

Эмметт был выбран на драфте НБА в 2004 году, но большую часть карьеры в итоге провел в клубах из Азии и Европы. В последнее время Эмметт выступал в лиге BIG3 - турнире для бывших игроков НБА в формате 3 на 3.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ушел из жизни экс-футболист сборной Нидерландов Фернандо Риксен.