"Большой день для нас": счастливый Ярмоленко обратился к фанатам Вест Хэма (видео)
13:52, 23 сентября 2019Футбол
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Украинец стал героем матча с "Манчестер Юнайтед".
Ярмоленко открыл счет в матче / REUTERS
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поздравил болельщиков "Вест Хэма" с победой над "Манчестер Юнайтед" в шестом туре английской Премьер-лиги.
Видеообращение украинца опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.
Big win today - Yarmo loves it! 😉 pic.twitter.com/VoDO4004Xt— West Ham United (@WestHam) 22 сентября 2019 г.
"Привет, фанаты "Вест Хэма", это был большой день для нас, поздравляю каждого", - заявил Андрей.
Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ, а также фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба.
Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу со счетом 2:0.
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