"Большой день для нас": счастливый Ярмоленко обратился к фанатам Вест Хэма (видео)

Украинец стал героем матча с "Манчестер Юнайтед".

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поздравил болельщиков "Вест Хэма" с победой над "Манчестер Юнайтед" в шестом туре английской Премьер-лиги.

Видеообращение украинца опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

Big win today - Yarmo loves it! 😉 pic.twitter.com/VoDO4004Xt — West Ham United (@WestHam) 22 сентября 2019 г.

"Привет, фанаты "Вест Хэма", это был большой день для нас, поздравляю каждого", - заявил Андрей.

Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ, а также фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба.

Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу со счетом 2:0.