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"Большой день для нас": счастливый Ярмоленко обратился к фанатам Вест Хэма (видео)

13:52, 23 сентября 2019
Футбол
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Ярмоленко открыл счет в матче / REUTERS

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поздравил болельщиков "Вест Хэма" с победой над "Манчестер Юнайтед" в шестом туре английской Премьер-лиги.

Видеообращение украинца опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

"Привет, фанаты "Вест Хэма", это был большой день для нас, поздравляю каждого", - заявил Андрей.

Ярмоленко, который отличился голом, был признан лучшим по итогам голосования болельщиков на официальном сайте АПЛ, а также фанатов "Вест Хэма" в Twitter-аккаунте клуба.

Как сообщал УНИАН, гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу со счетом 2:0.

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Теги: #футбол#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм