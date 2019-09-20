Дубль форварда Динамо принес Днепру-1 победу над Карпатами (видео)

Владислав Супряга стал героем матча.

В стартовом матче восьмого тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" на "Днепр-Арене" принимал "Карпаты".

Хозяева праздновали победу со счетом 2:0.

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Главным героем поединка стал форвард "Днепра-1" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо".

Нападающий открыл счет на 27-й минуте, когда с разворота расстрелял ворота соперника. На 71-й минуте он реализовал пенальти, который заработал Логинов.

"Днепр" по итогам восьми туров набрал 11 очков и идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе "Карпат" восемь пунктов и девятое место.

"Днепр-1" - "Карпаты" - 2:0

Голы: Супряга, 27, 71 (с пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Чичиков, Когут (Булеца, 80), Снижко (Батагов, 69), Назаренко, Супряга (Кулиш, 90)

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Халл, Ковтун, Дубинчак, Клец, Вакуленко (Войкович, 82), Якимец (Кириленка, 64), Понде, Дженнингс, Бойчук (Козак, 85)

Предупреждения: Когут, Полевой, Кравченко - Вакуленко, Понде

УНИАН ранее сообщал, где смотреть матчи восьмого тура УПЛ.