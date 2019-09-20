цей матеріал доступний українською

Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 8-го тура

09:00, 20 сентября 2019
Футбол
106 0
Киевляне проведут матч в Полтаве / фото: ФК Динамо

Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ

20 сентября

19.00. "Днепр-1" - "Карпаты"

Трансляция: УНИАН ТВ

21 сентября

14.00. "Львов" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Заря" - "Мариуполь"

Трансляция: УНИАН ТВ

22 сентября

14.00. "Десна" - "Шахтер" 

Трансляция: "2+2"

17.00. "Ворскла" - "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

УНИАН ранее сообщал о результатах седьмого тура УПЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины