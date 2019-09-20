Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 8-го тура
09:00, 20 сентября 2019Футбол
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"Шахтер" будет гостить у "Десны", а "Динамо" ждет встреча с "Ворсклой".
Киевляне проведут матч в Полтаве / фото: ФК Динамо
20, 21 и 22 сентября пройдут матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
20 сентября
19.00. "Днепр-1" - "Карпаты"
Трансляция: УНИАН ТВ
21 сентября
14.00. "Львов" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Заря" - "Мариуполь"
Трансляция: УНИАН ТВ
22 сентября
14.00. "Десна" - "Шахтер"
Трансляция: "2+2"
17.00. "Ворскла" - "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
УНИАН ранее сообщал о результатах седьмого тура УПЛ.
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