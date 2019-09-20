Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 8-го тура

"Шахтер" будет гостить у "Десны", а "Динамо" ждет встреча с "Ворсклой".

20, 21 и 22 сентября пройдут матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ 20 сентября 19.00. "Днепр-1" - "Карпаты" Трансляция: УНИАН ТВ 21 сентября 14.00. "Львов" - "Олимпик" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Заря" - "Мариуполь" Трансляция: УНИАН ТВ 22 сентября 14.00. "Десна" - "Шахтер" Трансляция: "2+2" 17.00. "Ворскла" - "Динамо" Трансляция: "Футбол 1" УНИАН ранее сообщал о результатах седьмого тура УПЛ.

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