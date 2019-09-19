Вольфсбург - Александрия - 3:1: онлайн матча Лиги Европы

"Александрия" провела первый матч группового этапа ЛЕ в своей истории.

Сегодня, 19 сентября, "Александрия" на выезде играла с немецким "Вольфсбургом" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок прошел на стадионе "Фольксваген Арена" в Германии.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Лига Европы, групповой этап, 1-й тур

Вольфсбург - Александрия - 3:1

Голы: Арнольд, 20, Мехмеди, 24, Брекало, 67 - Банада, 66

Вольфсбург: Перван, Тиссеран (Брума, 70), Гилавоги, Кнохе, Руссийон, Арнольд, Герхардт, Мбабу, Брекало (Нмеча, 76), Вегхорст, Мехмеди (Штеффен, 86).

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 46), Банада, Третьяков (Шастал, 65), Лучкевич (Протасов, 81), Ситало

Онлайн-трансляция матча

90+4 - Финальный свисток! "Вольфсбург" - "Александрия" - 3:1.

90+1 - Дубра пробил головой после навеса с углового - мяч попал в соперника.

90 - Арнольд мог забивать. Рядом со штангой просвистел мяч после дальнего удара.

89 - Желтая карточка для Дубры.

87 - Мирошниченко пробил куда-то в сторону углового флажка.

86 - Третья замена у хозяев. Мехмеди ушел, Штеффен вышел.

83 - Перекладина! Ситало едва не срезал мяч в собственные ворота, повезло.

82 - Банада получил "горчичник".

81 - Доигрывают команды, а Шаран делает третью замену. Лучкевича поменял Протасов.

76 - Замена у "Вольфсбурга". Нмеча вместо Брекало.

74 - Довольно опасно было у ворот "Александрии", но Шастал не позволил Мбабу отправить мяч в сетку.

70 - Тиссеран, который ранее столкнулся с Панькивым, похоже, из-за сотрясения покидает поле. Брума вышел.

67 - ГОЛ! И тут же пропускает "Александрия". Брекало сделал счет 3:1, из пределов вратарской замкнув передачу партнера.

66 - ГООООООООЛ! "Александрия" отыгрывает один мяч - 1:2! Банада в падении из пределов вратарской замкнул подачу со штрафного!

65 - Шастал вышел у "Александрии" вместо Третьякова.

61 - 2:0 к середине второго тайма. "Вольфсбург" никуда особенно не торопится, а "Александрия" не может организовать что-либо опасное.

57 - После навеса от Мбабу Вегхорст бил головой - мимо.

54 - Не получился опасным удар у Вегхорста - Панькив спокойно завладел мячом.

52 - Не удалось александрийцам завершить угловой у ворот соперника ударом.

47 - Атака "Александрии" завершилась прострелом с левого фланга, который не нашел адресата.

46 - Второй тайм!

Замена в перерыве у "Александрии". Довгий не вышел на второй тайм, его поменял Ковалец.

45+1 - Перерыв! "Вольфсбург" впереди - 2:0.

42 - Долго совещались игроки "Вольфсбурга", как использовать штрафной с дальней дистанции, в итоге Арнольд пробил в стенку.

37 - Штрафной заработала "Александрия", после навеса пошла скидка, но прямо в руки вратарю.

32 - Был шанс на хорошую контратаку у гостей, но Ситало и партнера в центре поля не увидел, и в отрыв не сумел уйти.

27 - Брекало прорвался с мячом на скорости и пробил - неточно.

24 - ГОЛ! 2:0. Экс-игрок киевского "Динамо" Мехмеди с острого угла красиво забросил мяч в дальний угол ворот.

22 - "Александрия" провела довольно опасную атаку, но реализовать момент не сумела.

20 - ГОЛ! "Вольфсбург" выходит вперед после ошибки Панькива. Арнольд пробил с дальней дистанции по центру, не самым сложным был удар, но от рук Панькива мяч залетел в ворота.

17 - Панькив забрал мяч в руки после удара Тиссерана.

16 - Не открыт счет в дебюте матча.

13 - Третьяков очень неточным ударом завершил контратаку "Александрии". Поспешил.

11 - Ударом от Брекало завершилась атака "Вольфсбурга" - чуть выше ворот летит мяч.

9 - Угловой был у ворот александрийцев, но ни к чему опасному он не привел.

7 - Дальний удар от "Александрии". Это Гречишкин вынудил Первана вступить в игру - голкипер отразил удар.

4 - Хорошее движение демонстрирует "Александрия" на старте матча. Вполне равная игра пока.

1 - "Александрия" уже на первой минуте сумела добраться до штрафной соперника, но до удара не дошло.

1 - Матч начался!

Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги Европы.

Состав "Александрии"

Арена, на которой сыграет "Александрия".

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Украинская команда сыграет в белом.

В текущем сезоне немецкая команда провела пять матчей, в которых одержала три победы. "Вольфсбург" с победы над "Халлешером" стартовал в Кубке Германии, а затем дважды выиграл и дважды сыграл вничью в немецкой Бундеслиге.

Перед встречей с "Александрией" команда на выезде сыграла вничью с "Фортуной" (1:1).

Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров

Матч против "Вольфсбурга" станет для александрийцев историческим дебютом на групповом этапе. "Александрия" по итогам прошлого сезона завоевала право впервые в истории клуба сыграть на этой стадии еврокубка.

В последних двух турах команда одержала две сухие победы - 1:0 над "Ворсклой" и 2:0 над "Днепром-1". Подопечные Владимира Шарана идут третьими в турнирной таблице УПЛ.

Вольфсбург - Александрия: анонс матча Лиги Европы