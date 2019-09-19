Исторический дебют: анонс матча Вольфсбург - Александрия

"Александрия" стартует на групповом этапе Лиги Европы.

Бронзовый призер украинской Премьер-лиги "Александрия" сегодня, 19 сентября, стартует на групповом этапе Лиги Европы. На стадионе "Фольксваген Арена" в Германии украинский клуб встретится с "Вольфсбургом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Начало встречи - в 22.00.

Вольфсбург - Александрия: где смотреть матч по ТВ

"Вольфсбург"

По итогам прошлого сезона "Вольфсбург" занял шестое место в чемпионате Германии и получил прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

В текущем сезоне команда Оливера Гласнера провела пять матчей, в которых одержала три победы. "Вольфсбург" с победы над "Халлешером" стартовал в Кубке Германии, а затем дважды выиграл и дважды сыграл вничью в немецкой Бундеслиге.

Перед встречей с "Александрией" команда на выезде сыграла вничью с "Фортуной" (1:1).

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"Александрия"

"Александрия" по итогам прошлого сезона завоевала право впервые в истории клуба сыграть на групповой стадии еврокубка. Матч против "Вольфсбурга" станет для александрийцев историческим дебютом на групповом этапе.

В квалификации ЛЕ "Александрия" ранее играла дважды и провела шесть матчей, но пробиться в групповой этап не удавалось.

В текущем сезоне "Александрия" в семи турах одержала четыре победы при трех поражениях. В последних двух турах команда одержала две сухие победы - 1:0 над "Ворсклой" и 2:0 над "Днепром-1".

В турнирной таблице УПЛ "Александрия" располагается на третьей строчке.

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Перван, Руссиен, Кнохе, Гилавоги, Тиссеран, Арнольд, Герхардт, Вильям, Брекало, Виктор, Вегхорст.

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Лучкевич, Гречишкин, Довгий, Банада, Ковалец, Шастал, Ситало.

Слова перед матчем

Владимир Шаран, главный тренер "Александрии":

"Вольфсбург" - команда действительно очень высокого уровня. Брекало, Арнольд, Вегхорст - это очень сильные футболисты. "Вольфсбург" очень хорошо играет на контратаках - скорость, техника. Конечно, фаворитом считается "Вольфсбург". Но зная характер "Александрии", мы сделаем все возможное, чтобы настроение у соперника было не таким хорошим, как ожидают игроки, тренеры и болельщики "Вольфсбурга".

Оливер Гласнер, главный тренер "Вольфсбурга":

"Александрия" играет очень агрессивно и старается действовать на высоких скоростях. О классе команды свидетельствует и то, что она в чемпионате заняла третье место, уступив лишь таким известным в Европе командам, как "Шахтер" и "Динамо". Нас ждет непростое испытание, но от этого наша задача не меняется - только победа".

Арбитр

Главный арбитр матча - Халис Эзкахья из Турции.