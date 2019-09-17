Вольфсбург - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Александрия" дебютирует на групповой стадии еврокубков матчем в Германии.

19 сентября в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" на выезде сыграет с "Вольфсбургом". Матч начнется в 22.00.

Букмекеры считают "Александрию", которая впервые в истории сыграет на групповой стадии еврокубка, аутсайдером этого матча.

На победу украинского клуба дается коэффициент 12,50, на ничейный результат - 7,70, а на победу "Вольфсбурга" - 1,21.

На то, что "Александрия" сможет набрать очки, можно поставить с коэффициентом 4,80, тогда как на то, что "Вольфсбург" не проиграет дома - 1,05.

Отметим, что "Вольфсбург" довольно неплохо выступает в текущем сезоне. После четырех туров чемпионата Германии команда с двумя победами и двумя ничьими занимает в таблице пятое место. "Александрия" в украинской Премьер-лиге после семи туров идет седьмой.

Как сообщал УНИАН, перед стартом в Лиге Европы "Александрия" в УПЛ обыграла "Днепр-1".