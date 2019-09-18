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Вольфсбург - Александрия: где смотреть матч Лиги Европы

17:05, 18 сентября 2019
Футбол
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Александрия - один из трех представителей Украины на евроарене / фото: fco.com.ua

19 сентября "Александрия" проведет первый в истории клуба матч на групповой стадии еврокубков - на выезде бронзовый призер чемпионата Украины сыграет с немецким "Вольфсбургом".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Стартовый свиток на стадионе "Фольксваген Арена" прозвучит в 22.00.

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Прямую трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Напомним, "Александрия" и "Вольфсбург" также будут бороться за выход из группы с французским "Сент-Этьеном" и бельгийским "Гентом".

Как сообщал УНИАН, перед стартом в Лиге Европы "Александрия" в рамках УПЛ обыграла "Днепр-1".

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Теги: #Лига Европы#Александрия