Украинский форвард помог команде Реброва добыть разгромную победу в чемпионате Венгрии (видео)

Александр Зубков отличился голом за "Ференцварош".

Украинский нападающий Александр Зубков стал автором гола в матче шестого тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" - "Пакш".

Поединок завершиля победой "Ференцвароша", который тренирует Сергей Ребров, со счетом 4:0.

Счет в игре открыл именно Зубков, который точно пробил низом в дальний угол после передачи партнера. Это второй мяч нападающего, который арендован у "Шахтера", в нынешнем сезоне.

Приняли участие в игре еще два украинца - Игорь Харатин вышел в старте "фради", а Данил Игнатенко в концовке поединка появился на замене.

"Ференцварош" одержал третью победу при одном поражении. Лидерство удерживает "МОЛ Види" украинца Ивана Петряка, одержавший шесть подряд побед. Стоит отметить, что команда Реброва провела на две игры меньше.

Как сообщал УНИАН, ранее "Ференцварош" вылетел из Лиги чемпионов.