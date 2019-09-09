Украина - Нигерия: где смотреть товарищеский матч

Подопечные Андрея Шевченко будут играть в Днепре.

10 сентября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Нигерии. "Желто-синие" впервые за десять лет будут играть на "Днепр-Арене" в Днепре.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Нигерия.

Стартовый свисток прозвучит в 21.30.

Прямую трансляцию матча Украина - Нигерия можно будет посмотреть на ТРК "Украина". Также трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Читайте такжеУкраина - Нигерия: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Отметим, что Украина впервые в истории сыграет против Нигерии. Кроме того, в этом матче украинцы впервые будут играть в бело-золотой форме.

Напомним, украинская сборная проводит товарищеский матч, так как пропускает шестой тур квалификации Евро-2020. В пятом туре подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Литвы (3:0).

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела первую тренировку на "Днепр-Арене".