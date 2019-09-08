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Отбор на Евро-2020: сборная Украины пропускает меньше всех наряду с двумя грандами

10:51, 08 сентября 2019
Футбол
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Сборная Украины / REUTERS

Украинская сборная в пяти матча отборочного турнира пропустила только один гол. Это лучший результат в квалификации наряду с двумя топ-сборными - Англии и Бельгии.

При этом английская сборная в отборе пока провела только три матча. У Бельгии - пять поединков, как и у украинской сборной.

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Напомним, единственный гол Украина пропустила в выездном матче второго тура квалификации против Люксембурга.

Что касается забитых голов, что по этому показателю Украина занимает седьмое место среди всех участников отбора. У нашей сборной одиннадцать забитых мячей.

Напомним, 7 сентября украинцы разгромили сборную Литвы со счетом 3:0. Набрав, 13 очков, Украина занимает первое место в своей отборочной группе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Португалия победила Сербию в матче конкурентов сборной Украины.

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Теги: #сборная Украины#Евро-2020 квалификация