Рекордсмен сборной Украины Тимощук будет играть за российский футзальный клуб
Рекордсмен по количеству матчей в составе сборной Украины Анатолий Тимощук будет выступать за футзальный клуб "АЖИО" из Санкт-Петербурга.
Об этом сообщили в Instagram-аккаунте "АЖИО".
"Экс-капитан "Зенита", обладатель Кубка УЕФА ("Зенит") и Лиги Чемпионов ("Бавария"), действующий тренер "сине-бело-голубых" и просто очень хороший человек - Анатолий Тимощук - пополнил стан волков", - говорится в сообщении клуба.
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Тимощук будет играть в команде под №44.
"АЖИО" в новом сезоне будет выступать в Балтийской футзальной лиге.
Напомним, Тимощук является ассистентом главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Украинец завершил карьеру футболиста в 2016 году. Его последним клубом был казахстанский "Кайрат".
УНИАН ранее также сообщал о том, что известный журналист выразил мнение, что Ярослава Ракицкого должны вызывать в сборную Украины.