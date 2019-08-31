Днепр-1 - Колос: видеообзор матча УПЛ
16:42, 31 августа 2019Футбол
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На "Днепр Арене" проходил матч шестого тура чемпионата Украины по футболу.
Сергей Булеца / фото: СК Днепр-1
В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги 31 августа проходиk матч между "Днепром-1" и "Колосом". Команды играли в Днепре.
УПЛ, 6-й тур
Днепр-1 - Колос - 2:1
"Днепр-1": Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Чичиков, Булеца, Назаренко, Кулиш
"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Поздеев, Милько, Д. Костышин, Морозко, Волков, Лысенко
Обзор матча
Полное видео матча
FootballHub
После пяти туров "Днепр-1" набрал 5 очков и в турнирной таблице УПЛ располагается на девятой строчке.
Что касается "Колоса", то дебютант из Ковалевки стартовал в элитном дивизионе довольно успешно. Команда набрала в пяти матчах 7 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.
Как сообщал УНИАН, в стартовом матче шестого тура УПЛ "Десна" и "Карпаты" сыграли вничью.
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