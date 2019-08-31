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Днепр-1 - Колос: видеообзор матча УПЛ

16:42, 31 августа 2019
Футбол
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Сергей Булеца / фото: СК Днепр-1

УПЛ, 6-й тур

Днепр-1 - Колос - 2:1

"Днепр-1": Юрчук, Романюк, Сафронов, Логинов, Полевой, Вакулко, Когут, Чичиков, Булеца, Назаренко, Кулиш

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Поздеев, Милько, Д. Костышин, Морозко, Волков, Лысенко

Обзор матча

Полное видео матча

FootballHub

После пяти туров "Днепр-1" набрал 5 очков и в турнирной таблице УПЛ располагается на девятой строчке.

Что касается "Колоса", то дебютант из Ковалевки стартовал в элитном дивизионе довольно успешно. Команда набрала в пяти матчах 7 очков и занимает в турнирной таблице шестое место.

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче шестого тура УПЛ "Десна" и "Карпаты" сыграли вничью.

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины#Днепр-1#Колос