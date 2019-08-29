Представлен официальный мяч нового сезона Лиги чемпионов (фото)

Изделие будет использоваться, начиная с группового этапа турнира.

УЕФА презентовал новый мяч, который будет использоваться в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

Изделие от компании Adidas, которая является техническим спонсором организации, выполнено в разных цветах и с нанесением белых звезд - составляющих логотипа турнира.

На групповом этапе Лиги чемпионов выступит единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер". Жеребьевка этой стадии пройдет сегодня, 29 августа, в Монако.

УНИАН ранее сообщал, что определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.