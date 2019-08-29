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Представлен официальный мяч нового сезона Лиги чемпионов (фото)

17:37, 29 августа 2019
Футбол
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В ЛЧ Украину представит Шахтер / фото: uefa.com

Изделие от компании Adidas, которая является техническим спонсором организации, выполнено в разных цветах и с нанесением белых звезд - составляющих логотипа турнира.

На групповом этапе Лиги чемпионов выступит единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер". Жеребьевка этой стадии пройдет сегодня, 29 августа, в Монако.

УНИАН ранее сообщал, что определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.

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Теги: #футбол#Лига чемпионов