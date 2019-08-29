Представлен официальный мяч нового сезона Лиги чемпионов (фото)
17:37, 29 августа 2019Футбол
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Изделие будет использоваться, начиная с группового этапа турнира.
В ЛЧ Украину представит Шахтер / фото: uefa.com
УЕФА презентовал новый мяч, который будет использоваться в Лиге чемпионов сезона-2019/20.
Изделие от компании Adidas, которая является техническим спонсором организации, выполнено в разных цветах и с нанесением белых звезд - составляющих логотипа турнира.
✨ Introducing the official 2019/20 #UCL group stage match ⚽️ by @adidasfootball! 🔥🔥🔥— #UCLdraw (@ChampionsLeague) 29 августа 2019 г.
🔜 #UCLdrawpic.twitter.com/VosSapDXc6
На групповом этапе Лиги чемпионов выступит единственный представитель Украины - донецкий "Шахтер". Жеребьевка этой стадии пройдет сегодня, 29 августа, в Монако.
УНИАН ранее сообщал, что определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
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