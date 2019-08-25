Бывший футболист сборной Украины завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай объявил о завершении карьеры.
Об этом 36-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам, мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому футболу. Эта потрясающая игра дала мне все", - написал Гай.
Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых, и ту часть критиков которые помогали мне становиться сильнее. Отдельная благодарность всем тренерам с которыми посчастливилось поработать, у каждого из которых я чему то учился и рос как спортсмен, как футболист, как личность. Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы!
За свою карьеру Гай успел сыграть за "Шахтер", "Черноморец", "Ильичевец", "Олимпик", азербайджанскую "Габалу" и российскую "Кубань".
Также на счету хавбека 29 поединков и 1 гол в составе сборной Украины.
УНИАН ранее сообщал, что легионер "Шахтера" перешел в турецкий клуб.