Бывший футболист сборной Украины завершил карьеру

Последней командой Алексея Гая был "Олимпик".

Бывший полузащитник сборной Украины Алексей Гай объявил о завершении карьеры.

Об этом 36-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам, мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому футболу. Эта потрясающая игра дала мне все", - написал Гай.

За свою карьеру Гай успел сыграть за "Шахтер", "Черноморец", "Ильичевец", "Олимпик", азербайджанскую "Габалу" и российскую "Кубань".

Также на счету хавбека 29 поединков и 1 гол в составе сборной Украины.

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Шахтера" перешел в турецкий клуб.