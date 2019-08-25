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Бывший футболист сборной Украины завершил карьеру

20:48, 25 августа 2019
Футбол
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Гай завершил выступления за сборную в 2011-м году / фото: УАФ

Об этом 36-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам, мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому футболу. Эта потрясающая игра дала мне все", - написал Гай.

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых, и ту часть критиков которые помогали мне становиться сильнее. Отдельная благодарность всем тренерам с которыми посчастливилось поработать, у каждого из которых я чему то учился и рос как спортсмен, как футболист, как личность. Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы!

Публикация от Alexey Gai (@alexeygai)

За свою карьеру Гай успел сыграть за "Шахтер", "Черноморец", "Ильичевец", "Олимпик", азербайджанскую "Габалу" и российскую "Кубань".

Также на счету хавбека 29 поединков и 1 гол в составе сборной Украины.

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Шахтера" перешел в турецкий клуб.

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Теги: #футбол#Шахтер#сборная Украины#Алексей Гай