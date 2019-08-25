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Карпаты - Заря: видеообзор матча УПЛ

16:44, 25 августа 2019
Футбол
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Заря потерпела поражения в двух последних матчах / фото: ФК Заря

Гости одержали победу со счетом 1:0. В первом тайме команды создали по несколько опасных моментов, но в завершающей стадии возникали проблемы.

Единственный и победный мяч на свой счет записал Филипп Будковский - форвард "Зари" пробил головой в верхний угол ворот после подачи партнера.

УПЛ, 5-й тур

Карпаты - Заря - 0:1

Гол: Будковский, 58

Видеообзор матча

Полное видео матча

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Теги: #футбол#Карпаты#Заря#УПЛ