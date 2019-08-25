Карпаты - Заря: видеообзор матча УПЛ
16:44, 25 августа 2019Футбол
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Львовяне принимали участника Лиги Европы в рамках очередного тура УПЛ.
Заря потерпела поражения в двух последних матчах / фото: ФК Заря
В воскресенье, 25 августа, львовские "Карпаты" принимали на своем поле луганскую "Зарю" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.
Гости одержали победу со счетом 1:0. В первом тайме команды создали по несколько опасных моментов, но в завершающей стадии возникали проблемы.
Единственный и победный мяч на свой счет записал Филипп Будковский - форвард "Зари" пробил головой в верхний угол ворот после подачи партнера.
УПЛ, 5-й тур
Карпаты - Заря - 0:1
Гол: Будковский, 58
Видеообзор матча
Полное видео матча
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