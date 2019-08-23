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Поиздевался над обороной: известный мексиканский футболист забил потрясающий гол в США (видео)

13:19, 23 августа 2019
Футбол
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Карлос Вела / REUTERS

На 41-й минуте матча Вела обыграл нескольких соперников, включая вратаря, и издевательски с метра отправил мяч в ворота, несмотря на попытки еще одного оппонента заблокировать удар.

Отметим, что на счету Велы 26 голов в текущем сезоне, он возглавляет гонку бомбардиров MLS.

Видео гола Велы опубликовал официальный канал MLS в YouTube.

Напомним, до переезда в США Вела выступал в Европе, где защищал цвета в том числе лондонского "Арсенала".

УНИАН ранее также сообщал о том, что португальские футболисты забили гол, не совершив ни одного касания.

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Теги: #футбол#MLS