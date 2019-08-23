Поиздевался над обороной: известный мексиканский футболист забил потрясающий гол в США (видео)

Карлос Вела забил гол в стиле Лео Месси.

Футболист сборной Мексики Карлос Вела, который выступает за "Лос-Анджелес", забил эффектный гол в матче MLS против "Сан-Хосе" (4:0).

На 41-й минуте матча Вела обыграл нескольких соперников, включая вратаря, и издевательски с метра отправил мяч в ворота, несмотря на попытки еще одного оппонента заблокировать удар.

Отметим, что на счету Велы 26 голов в текущем сезоне, он возглавляет гонку бомбардиров MLS.

Видео гола Велы опубликовал официальный канал MLS в YouTube.

Напомним, до переезда в США Вела выступал в Европе, где защищал цвета в том числе лондонского "Арсенала".

УНИАН ранее также сообщал о том, что португальские футболисты забили гол, не совершив ни одного касания.