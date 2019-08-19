"Плакса": футболист Шахтера посвятил гол игроку Динамо (фото)

Дентиньо объяснил свой жест после забитого мяча в поединке со "Львовом".

Футболист донецкого "Шахтера" Дентиньо посвятил свой гол в ворота "Львова" центральному защитнику киевского "Динамо" Никите Бурде.

Об этом бразилец заявил в комментарии пресс-службе "горняков".

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"Один из футболистов "Динамо" (Никита Бурда - прим.) назвал меня клоуном после прошлого матча, и я посвятил гол ему. Если он думает, что я - клоун, то он - плакса, ведь каждый раз, когда они уступают, то все плачут и плачут. Думаю, профессионал, когда проигрывает, должен уметь принимать поражение", - отметил Дентиньо.

"Шахтер" обыграл львовян со счетом 2:0 и лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на шесть очков. У киевлян при этом есть игра в запасе.

Бурда назвал Дентиньо "клоуном" после матча между "Динамо" и "Шахтером", который состоялся в рамках 3-го тура УПЛ. Тогда подопечные Луиша Каштру победили на "Олимпийском" со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал, что клуб УПЛ уволил тренера-легионера после четырех подряд поражений.