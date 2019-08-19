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Названо имя лучшего игрока 4-го тура украинской Премьер-лиги

12:50, 19 августа 2019
Футбол
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Ковалец помог Александрии обыграть Зарю / фото: upl.ua

Об этом сообщил официальный сайт УПЛ.

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По итогам голосования экспертов в борьбе за звание лучшего игрока тура Ковалец опередил полузащитника "Карпат" Алексея Гуцуляка и плеймейкера "Шахтера" Марлоса.

В поединке против луганской "Зари" Ковалец стал автором дубля, а его команда в итоге победила со счетом 2:1.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Олег Венглинский.

"Александрия" после четырех туров набрала шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" потеряло несколько десятков миллионов евро из-за невыхода в Лигу чемпионов.

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Теги: #футбол#УПЛ#Александрия