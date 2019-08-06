"Много молодых талантов": тренер Брюгге оценил уровень Динамо перед матчем в Лиге чемпионов

Наставник бельгийской команды отметил, что посмотрел несколько матчей киевлян.

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман прокомментировал уровень киевского "Динамо" перед очным поединком с украинцами в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Брюгге - Динамо.

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Тренера цитирует пресс-служба бельгийского клуба.

"Динамо" превосходит по уровню "Сент-Трюйден", с которым мы играли в чемпионате. Мои игроки должны настроиться на эту игру совершенно иначе.

Мы с тренерами посмотрели несколько матчей "Динамо". У киевлян сейчас в составе много молодых талантов. В каждой линии есть игроки, которые показывают высокий уровень игры. Победить их будет непросто. Для этого мы должны показать свой лучший футбол против украинцев", - отметил Клеман.

Матч "Брюгге" - "Динамо" пройдет сегодня, 6 августа, и начнется в 21:30. В прямом эфире транслировать поединок будет телеканал "2+2".

Ответная игра состоится 13 августа на НСК "Олимпийский".

УНИАН ранее также сообщал, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.