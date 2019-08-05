"Не подписывайте чернокожих": экс-игрок Барселоны может покинуть Россию из-за расизма
Бразильский полузащитник Малком может покинуть российский "Зенит" уже спустя полгода после своего трансфера из "Барселоны".
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Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник в окружении бразильца.
Во время дебютного матча Малкома против "Краснодара" поклонники "Зенита" вывесили баннер "Сохраняйте наши традиции и не подписывайте чернокожих игроков", а самого новичка трибуны освистали.
Клуб может прислушаться к фанатам и расстаться с 22-летним бразильцем уже зимой, когда откроется следующее трансферное окно.
"Зенит" заплатил "Барселоне" за Малкома 40 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Сам игрок подписал с клубом РПЛ контракт на пять лет.
УНИАН ранее сообщал, что осужденные футболисты сборной России сыграли в футбол за решеткой.