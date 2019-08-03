Десна - Ворскла: видеообзор матча УПЛ

В Чернигове прошел матч второго тура чемпионата Украины.

3 августа в рамках второго тура украинской Премьер-лиги на стадионе имени Гагарина в Чернигове прошел матч между местной "Десной" и полтавской "Ворсклой".

"Десна" выиграла со счетом 2:0, одержав первую победу в текущем сезоне. "Ворскла" потерпела второе поражение кряду.

На 19-й минуте у победителей отличился Владислав Калитвинцев, а на 79-й - Александр Филиппов.

Видеообзор матча

Полное видео матча

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