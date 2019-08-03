Десна - Ворскла: видеообзор матча УПЛ
21:25, 03 августа 2019Футбол
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В Чернигове прошел матч второго тура чемпионата Украины.
Десна провела второй домашний матч кряду / фото: desna.football
3 августа в рамках второго тура украинской Премьер-лиги на стадионе имени Гагарина в Чернигове прошел матч между местной "Десной" и полтавской "Ворсклой".
"Десна" выиграла со счетом 2:0, одержав первую победу в текущем сезоне. "Ворскла" потерпела второе поражение кряду.
На 19-й минуте у победителей отличился Владислав Калитвинцев, а на 79-й - Александр Филиппов.
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи второго тура УПЛ.
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