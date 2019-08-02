Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 2-го тура
17:28, 02 августа 2019Футбол
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В элитном дивизионе чемпионата Украины пройдет очередная порция поединков.
Динамо сыграет второй матч подряд во Львове / фото: footboom.com
Поединки второго тура украинской Премьер-лиги пройдут 3 и 4 августа.
Киевское "Динамо" в субботу, 3 августа, сыграет на выезде против "Львова", а действующий чемпион Украины "Шахтер" днем позже встретится с "Карпатами" в Харькове.
Расписание и трансляции матчей 2-го тура УПЛ
Суббота, 3 августа
"Мариуполь" – "Александрия"
Трансляция: "Футбол 2", 17:00
"Львов" – "Динамо"
Трансляция: "Футбол 2", 19:30
"Десна" – "Ворскла"
Трансляция: канал УНИАН, 19:30
Воскресенье, 4 августа
"Олимпик" – "Колос"
Трансляция: "Футбол 1", 17:00
"Шахтер" – "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 1", 19:30
"Заря" – "Днепр-1"
Трансляция: канал УНИАН, 19:30
УНИАН ранее сообщал, что УПЛ назвала лучшего игрока стартового тура сезона.
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