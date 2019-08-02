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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 2-го тура

17:28, 02 августа 2019
Футбол
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Динамо сыграет второй матч подряд во Львове / фото: footboom.com

Киевское "Динамо" в субботу, 3 августа, сыграет на выезде против "Львова", а действующий чемпион Украины "Шахтер" днем позже встретится с "Карпатами" в Харькове. 

Расписание и трансляции матчей 2-го тура УПЛ

Суббота, 3 августа

"Мариуполь" – "Александрия"

Трансляция: "Футбол 2", 17:00

"Львов" – "Динамо" 

Трансляция: "Футбол 2", 19:30

"Десна" – "Ворскла"

Трансляция: канал УНИАН, 19:30

Воскресенье, 4 августа

"Олимпик" – "Колос"

Трансляция: "Футбол 1", 17:00

"Шахтер" – "Карпаты"

Трансляция: "Футбол 1", 19:30 

"Заря" – "Днепр-1"

Трансляция: канал УНИАН, 19:30 

УНИАН ранее сообщал, что УПЛ назвала лучшего игрока стартового тура сезона.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Заря#УПЛ#Александрия#Премьер-лига