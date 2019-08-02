Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 2-го тура

В элитном дивизионе чемпионата Украины пройдет очередная порция поединков.

Поединки второго тура украинской Премьер-лиги пройдут 3 и 4 августа. Киевское "Динамо" в субботу, 3 августа, сыграет на выезде против "Львова", а действующий чемпион Украины "Шахтер" днем позже встретится с "Карпатами" в Харькове. Расписание и трансляции матчей 2-го тура УПЛ Суббота, 3 августа "Мариуполь" – "Александрия" Трансляция: "Футбол 2", 17:00 "Львов" – "Динамо" Трансляция: "Футбол 2", 19:30 "Десна" – "Ворскла" Трансляция: канал УНИАН, 19:30 Воскресенье, 4 августа "Олимпик" – "Колос" Трансляция: "Футбол 1", 17:00 "Шахтер" – "Карпаты" Трансляция: "Футбол 1", 19:30 "Заря" – "Днепр-1" Трансляция: канал УНИАН, 19:30 УНИАН ранее сообщал, что УПЛ назвала лучшего игрока стартового тура сезона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter