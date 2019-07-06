Клуб НБА гарантировал контракт украинца Михайлюка

В "Детройте" рассчитывают на украинского защитника.

Клуб НБА "Детройт Пистонс" гарантировал соглашение с защитником сборной Украины Святославом Михайлюком на следующий сезон.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

У "Пистонс" была возможность отказаться от третьего года контракта украинца, но клуб этого не сделал и теперь точно выплатит Святославу 1,4 миллиона долларов. Это произойдет даже в том случае, если Михайлюк будет отчислен или обменян в другую команду.

Прошлый сезон стал дебютным для украинца в "Детройте" после обмена из "Лейкерс". Он принял участие в 42 поединках, набирая в среднем 3,2 очка за матч.

Ранее УНИАН сообщал, что Михайлюк помог "Детройту" обыграть сборную Хорватии.