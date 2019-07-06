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Клуб НБА гарантировал контракт украинца Михайлюка

15:03, 06 июля 2019
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Михайлюк получит 1,4 миллиона долларов / фото: twitter.com/detroitpistons

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

У "Пистонс" была возможность отказаться от третьего года контракта украинца, но клуб этого не сделал и теперь точно выплатит Святославу 1,4 миллиона долларов. Это произойдет даже в том случае, если Михайлюк будет отчислен или обменян в другую команду.

Прошлый сезон стал дебютным для украинца в "Детройте" после обмена из "Лейкерс". Он принял участие в 42 поединках, набирая в среднем 3,2 очка за матч.

Ранее УНИАН сообщал, что Михайлюк помог "Детройту" обыграть сборную Хорватии.

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Теги: #баскетбол#НБА#Святослав Михайлюк